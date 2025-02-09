Режим ЧС введён из-за аварии в посёлке Хабаровского края

В посёлке Тумнин Хабаровского края введён режим ЧС из-за выхода из строя трансформатора. Об этом сообщил глава Ванинского муниципального района Сергей Нагорняк в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл днём в воскресенье, 9 февраля. На местной электроподстанции вышло из строя оборудование, в результате чего без электричества остались 210 человек.
Специалисты МУП «Исток» ведут срочные работы по замене трансформатора и планируют завершить их в течение дня. На месте задействованы все необходимые силы для скорейшего восстановления электроснабжения.
«Ситуацию держу на контроле. Принимаются все необходимые меры для быстрого возвращения к нормальной жизни в посёлке», — добавил Нагорняк.