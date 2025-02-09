Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС введён из-за аварии в посёлке Хабаровского края

В населённом пункте вышел из строя трансформатор.

Источник: Соцсети

В посёлке Тумнин Хабаровского края введён режим ЧС из-за выхода из строя трансформатора. Об этом сообщил глава Ванинского муниципального района Сергей Нагорняк в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл днём в воскресенье, 9 февраля. На местной электроподстанции вышло из строя оборудование, в результате чего без электричества остались 210 человек.

Специалисты МУП «Исток» ведут срочные работы по замене трансформатора и планируют завершить их в течение дня. На месте задействованы все необходимые силы для скорейшего восстановления электроснабжения.

«Ситуацию держу на контроле. Принимаются все необходимые меры для быстрого возвращения к нормальной жизни в посёлке», — добавил Нагорняк.

ЖКХ