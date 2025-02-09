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Более 600 фур стоят на границе Беларуси и стран Евросоюза

Наибольшее скопление машин фиксируется в пункте пропуска «Бенякони» на литовском направлении, там ожидает свыше 360 фур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Очередей из легковых машин на границах Беларуси с сопредельными странами ЕС утром в воскресенье не наблюдается, но выезда из республики ждут почти 700 большегрузов, следует из данных Госпогранкомитета.

По информации на 09:00, скопления авто есть только в двух пунктах пропуска на литовском направлении. В ПП «Каменный лог» стоят более 310 машин, а в ПП «Бенякони» выезда ожидают 360 авто.

На латвийском и польском направлениях скопления большегрузов в настоящее время не фиксируется. Также не наблюдается очередей из легковушек или пассажирского транспорта в пунктах пропуска на всех направлениях.

Работает всего пять пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к образованию больших очередей на границах, в которых люди могут стоять сутками.

ЕС