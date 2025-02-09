Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Число роботических операций в Москве выросло почти в два раза с 2023 года

С 2023 года в московских клиниках почти в два раза выросло число роботических операций, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Getty Images/Unsplash

«В прошлом году мы приобрели семь новых робот-ассистированных систем для ведущих клиник города. Количество роботических операций по сравнению с 2023 годом выросло почти в два раза — до 2,2 тыс.», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что чаще всего они применялись по профилю онкология. Всего же малоинвазивными методами в настоящее время выполняется порядка 80% всех хирургических операций.

«Еще совсем недавно, чтобы заменить сердечный клапан, требовалось серьезное хирургическое вмешательство и последующее длительное восстановление. Сегодня такие операции проводятся через небольшие разрезы, а значит пациенты быстрее восстанавливаются после них», — подчеркнул мэр.

медицина
технологии
Собянин Сергей