Коммунальщики решили судьбу квартиры с заложенным кирпичом окном в Минске

Администрация Фрунзенского района белорусской столицы рассказала, что коммунальщики определили судьбу квартиры с заложенным кирпичом окном. Об этом рассказывает агентство «Минск-Новости».
Работники ЖКХ Фрунзенского района решили проверить квартиру в доме по адресу Якубовского, 36 после того, как фото заложенного кирпичами окна в многоквартирном доем появилось в интернете. Они выяснили, как оконный проем приобрел далеко не типичный вид.
— Часть общего имущества самовольно переустроена собственниками под кладовые, вследствие чего и была выполнена кирпичная кладка, — говорят в администрации Фрунзенского района.
Там же назвали реакцию на незаконные действия в жилом доме:
— В настоящее время жильцам выданы требования об освобождении мест общего пользования и о заполнении оконными блоками проемов.
Добавляется, что восстановление предстоит за счет самих инициаторов кирпичной кладки.
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