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Коммунальщики решили судьбу квартиры с заложенным кирпичом окном в Минске

Коммунальщики определили судьбу минской квартиры с заложенным кирпичом окном.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Фрунзенского района белорусской столицы рассказала, что коммунальщики определили судьбу квартиры с заложенным кирпичом окном. Об этом рассказывает агентство «Минск-Новости».

Работники ЖКХ Фрунзенского района решили проверить квартиру в доме по адресу Якубовского, 36 после того, как фото заложенного кирпичами окна в многоквартирном доем появилось в интернете. Они выяснили, как оконный проем приобрел далеко не типичный вид.

— Часть общего имущества самовольно переустроена собственниками под кладовые, вследствие чего и была выполнена кирпичная кладка, — говорят в администрации Фрунзенского района.

Там же назвали реакцию на незаконные действия в жилом доме:

— В настоящее время жильцам выданы требования об освобождении мест общего пользования и о заполнении оконными блоками проемов.

Добавляется, что восстановление предстоит за счет самих инициаторов кирпичной кладки.

Также рассказываем, что в Минске более 1800 мусоропроводов может быть законсервировано в 2025 году.

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