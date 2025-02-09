Коммунальщики решили судьбу квартиры с заложенным кирпичом окном в Минске

Работники ЖКХ Фрунзенского района решили проверить квартиру в доме по адресу Якубовского, 36 после того, как фото заложенного кирпичами окна в многоквартирном доем появилось в интернете. Они выяснили, как оконный проем приобрел далеко не типичный вид.