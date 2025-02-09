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В Челябинской области начнутся массовые проверки водителей автобусов

О них рассказали в Госавтоинспекции региона, отметив, что только в январе этого года по вине водителей этого вида транспорта произошло 9 ДТП, в которых получили травмы 9 человек.

Источник: РИА "Новости"

Профилактическая акция «Автобус» стартует 10 февраля и завершится 16 февраля.

Инспекторы ГИБДД посетят автотранспортные предприятия, будут проверять водителей и автобусы на вокзалах. Особые акценты — на законность перевозок, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также на техническое состояние транспорта.

Кроме того, все нарушения правил дорожного движения, попавшие на видеокамеры, будут тщательно анализировать. Также в Госавтоинспекции будут уделять внимание тому, как водители общественного транспорта знают правила проезда пешеходных переходов.