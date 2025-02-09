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Ростовчанка завоевала бронзу на Кубке России по тяжелой атлетике

Ростовская спортсменка подняла 83 кг и побила рекорд.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанка Злата Дронова завоевала бронзовую медаль на Кубке России по тяжелой атлетике. Всего в соревнованиях участвовало 249 спортсменов. Об этом сообщили в городской администрации.

Дончанка во время соревнований побила рекорды в юниорских возрастных категориях. Она в рывке подняла 83 килограмма. Тем самым побила рекорд России в возрастной категории девушек до 18 и до 20 лет. А еще Злата приняла участие во взрослом турнире, где заняла третье место. Как говорится в сообщении, до «серебра» ей не хватило одного килограмма.