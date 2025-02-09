Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали двоих обокравших автомобиль парней

В МВД Башкирии рассказали о случае крупной кражи.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке задержали двоих обокравших 42-летнего местного жителя парней 17 и 19 лет. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По предоставленным данным, они похитили из автомобиля пострадавшего моноблок усилитель и сабвуфер. Камеры видеонаблюдения показали, что в тот день подозреваемые намеренно открывали багажники автомобилей без сигнализации, а затем забрали желаемое из машины потерпевшего.

Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о краже.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.