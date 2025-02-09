В Башкирии задержали двоих обокравших автомобиль парней

По предоставленным данным, они похитили из автомобиля пострадавшего моноблок усилитель и сабвуфер. Камеры видеонаблюдения показали, что в тот день подозреваемые намеренно открывали багажники автомобилей без сигнализации, а затем забрали желаемое из машины потерпевшего.