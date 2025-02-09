Выставка «Иркутск дипломатический» открылась в архиве Иркутской области

На выставке представлены документы, иллюстрирующие историю визитов иностранных делегаций в Иркутскую губернию. Они отражают многолетние добрососедские отношения со странами востока Евразии, торгово-экономические связи, культурный обмен между странами, документы о приеме дипломатических делегаций, в том числе делегаций лидеров стран, открытия и работы дипломатических миссий в Иркутске в разные исторические периоды.