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Выставка «Иркутск дипломатический» открылась в архиве Иркутской области

Открытие выставки приурочено ко Дню дипломатического работника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской областном государственном архиве открылась историко-документальная выставка «Иркутск дипломатический». Она посвящена Дню дипломатического работника.

Как стало известно КП-Иркутск, по этому случаю областной государственный архив принял представителей дипломатических миссий, которые находятся в регионе.

На выставке представлены документы, иллюстрирующие историю визитов иностранных делегаций в Иркутскую губернию. Они отражают многолетние добрососедские отношения со странами востока Евразии, торгово-экономические связи, культурный обмен между странами, документы о приеме дипломатических делегаций, в том числе делегаций лидеров стран, открытия и работы дипломатических миссий в Иркутске в разные исторические периоды.