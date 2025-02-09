В омском «Детском ЭкоЦентре» ждут появления птенцов чёрных лебедей

В омском «Детском ЭкоЦентре» могут появиться птенцы чёрных лебедей. Пара пернатых обитателей зоопарка — Герда и Кай — вновь занялись постройкой гнезда. Лебеди начали кладку ещё перед Новым годом, что для них необычно рано.
«Яйца уже несут, даже несушка позавидует, уже 8 штук. И начали процесс необычно рано — перед самым Новым годом», — сообщают сотрудники зоопарка. Однако Герда не спешит садиться на гнездо, поэтому большинство яиц отправили в инкубатор.
Специалисты настроены осторожно: зимние кладки у этой пары обычно заканчиваются неудачей из-за отсутствия подходящих условий для насиживания. Тем не менее лебедям улучшили рацион, добавили зелени и витамины, и продолжили наблюдать за процессом.