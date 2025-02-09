В омском «Детском ЭкоЦентре» ждут появления птенцов чёрных лебедей

«Яйца уже несут, даже несушка позавидует, уже 8 штук. И начали процесс необычно рано — перед самым Новым годом», — сообщают сотрудники зоопарка. Однако Герда не спешит садиться на гнездо, поэтому большинство яиц отправили в инкубатор.