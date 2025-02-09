Ветер премьер: почему звезда сериала «Комбинация» убегала от охраны

Актеру Владимиру Канухину пришлось убегать от охраны на презентации сезона Wink. Китайской актрисе из «Красного шелка» Чжэн Ханьи подарили литровую банку сметаны. Гавриил Гордеев объявил о новом сериале Okko в стиле «Трассы», а Юлия Пересильд представила свой новый фильм про отношения с искусственным интеллектом «ON и Она». «Известия» рассказывают, на каких закрытых мероприятиях герои светской хроники и знаменитости были на прошлой неделе.
Закрытая премьера фильма «Пророк» в Михайловском театре.
Вечерний обледеневший Петербург, перед входом в Михайловский театр стоят швейцары в ливреях, горят живые огни, к театру прибывают экипажи с лошадьми в упряжке. Из кареты выходят создатели самого ожидаемого и скандального отечественного фильма сезона «Пророк. История Александра Пушкина». В роли главного русского поэта Юра Борисов, в фильме он читает рэп, танцует, стреляется на дуэли с Дантесом, ходит к гадалкам и влюбляет в себя всех встречных барышень. А еще играет в теннис с императором и постоянно дерзит Бенкендорфу. Обо всем этом «Известия» первыми рассказали в развернутой рецензии.
Но всё это было потом, а тогда в не слишком приспособленном для таких мероприятий фойе Михайловского театра собрались все, от Никиты Михалкова, чья студия «ТРИТЭ» участвовала в создании фильма, до Алексея Учителя, Сергея Сельянова, Николая Хомерики и других живых легенд российского кинематографа. Был замечен и Роман Кантор, сценарист главного фильма прошлого сезона «Мастер и Маргарита» (его колонку об этом читайте здесь). В российский прокат «Пророк» выйдет 14 февраля, но, кажется, страна уже сейчас готовится читать стихи Пушкина в стиле хип-хоп.
Музыкальная презентация сезона Wink.
На смену январскому застою февральский ветер принес светской Москве заметно больше приглашений на мероприятия с заветной надписью save the date. И пока сезон не набрал былые в самое активное время обороты, наращивать темп взялись представители киноиндустрии — именно они правили бал на прошлой неделе. Яркой точкой в календаре стала музыкальная презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, которая прошла 6 февраля в «Октябре». В прошлом году платформа, с точки зрения организации, сама себе задала планку, и в этот раз нужно было проявить всё мастерство гостеприимства, чтобы приглашенные не перешептывались: «А раньше было лучше». Тогда только отгремело «Слово пацана», и гостям вечера предлагали примерить аутфит решалы и сняться на хромакее в небольшом фрагменте на память, а за музыкальное настроение публики отвечали Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, подогревающие интерес к предстоящей «Комбинации» с их участием.
В этот раз главным героем иммерсивной части вечера стал их коллега по касту Владимир Канухин, воплотивший на экране Виталия Окорокова. В образе композитора группы он то и дело нарушал программу (прерывал выступления и речи, спускался в зал на тросах, подвешенных к потолку, и убегал от охранников), чтобы завладеть вниманием собравшихся продюсеров и продать им идею собственного проекта. Музыкальную тему продолжили дуэт NANSY & SIDOROV с саундтреком к хиту нового года «Ландыши. Такая нежная любовь» и группа Jukebox trio.
Среди самых ожидаемых проектов, о которых рассказали со сцены, — историческая драма «Челюскин. Первые», драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым, продолжение сериала «Дети перемен», новый сезон «Фишера» с Иваном Янковским, который, кроме того, появится в мюзикле «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (пока это рабочее название). На презентации также показали первые кадры из новых совместных проектов стриминга и РЕН ТВ, был анонсирован выход сериалов «Смерш 1944», «Операция Карпаты 2», «Грачи» и «Пираты XXI века».
Китайской актрисе из «Красного шелка» подарили литр сметаны.
Этим же вечером в офисе VK проходила другая закрытая презентация — фильма «Красный шелк», который выйдет на большие экраны 20 февраля. Это масштабный детективный экшен. Действие перенесет зрителя в 1927 год в Транссибирский экспресс, где развернется борьба за секретные документы. В шпионских интригах столкнутся герои Милоша Биковича, Елены Подкаминской, Глеба Калюжного, Гоши Куценко, Ирины Алферовой и их китайских. Главную женскую роль исполнила актриса Чжэн Ханьи. Это ее дебют в кино. Она рассказала, что очень полюбила во время съемок русскую сметану. Вот бы все наши «люблю» так быстро исполнились: на встрече актриса получила в подарок литровую банку этой самой сметаны. Впереди светская премьера фильма — она пройдет в «Октябре» 18 февраля.
Okko снимет сериал в стиле «Трассы».
Свет российской киножурналистики (по крайней мере так говорил медиаменеджер Гавриил Гордеев) весь вторник, 4 февраля, провел на финале конкурса шоураннеров Okko. Проект был создан совместными усилиями онлайн-кинотеатра, киностудии «Место силы» и киношколы «Студия 24». Пять его финалистов получили финансирование для съемок пилотных серий своих шоу. Определить победителя — того, чей проект получит продолжение, — предстояло зрителям путем голосования, а также экспертам индустрии в лице критиков и журналистов в сфере культуры, среди которых были и «Известия».
Для тех, кто любит кино, просмотр пяти «пилотов» — всё равно что идеальный выходной. На суд представили первые серии драмеди «Абьюзеры» о бывших, детективный триллер «Руки Анны» об учительнице, которая живет с аббревиатурой CODA (слышащий ребенок глухих родителей), драмы «Чужая» о молодой девушке из Казахстана, которая бежит из семьи из-за строгих семейных традиций, «Тормоза», где герой Романа Евдокимова попадает в тюрьму по ложному обвинению в распространении наркотиков, и детектив «Как приручить лису» о зоопсихологе.
Абсолютным фаворитом в итоге стал последний проект. Многие отметили, что сериал напоминает «Трассу», которая стала хитом прошлого года (хотя создатели заверили, что начали работать над «Лисой» раньше). Здесь Таисья Калинина вновь в роли жертвы, только пока всё же неясно чьей. А в центре всего этого дела оказывается зоопсихолог (Кирилл Кяро), который спасает выбежавшую из леса истерзанную девочку и становится подозреваемым в других исчезновениях и убийствах. О том, когда проект выйдет, пока информации нет.
Турецкая презентация сериала «Спрячь меня» и премьера «ON и Она».
Индустрия продолжает активно осваивать турецкий контент. Январский визит в столицу звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел еще раз подтвердил его популярность. В пятницу, 7 февраля, в одном столичном ресторане прошла камерная встреча с переводчиками и актерами дубляжа сериала «Спрячь меня», премьера которого состоится на «Dомашнем» (15 февраля в 19:00). Всё в лучших традициях турдизи (и истории Золушки) — в центре сюжета влиятельные семьи со своими скелетами в шкафу, а наследник одной из них оказывается в любовном треугольнике и должен сделать выбор между девушкой из его общества и ее служанкой. Гостям презентации рассказали о тонкостях перевода, а для полного погружения в мир турдизи угощали блюдами национальной кухни.
Через несколько часов светская публика вновь встретилась в «Октябре» — на премьере фильма «ON и Она» с Юлией Пересильд в главной роли. Ее героиня Ксения — амбициозный разработчик в сфере искусственного интеллекта. Она отправляется отдыхать на виллу со встроенной системой «умный дом», которую зовут Маркус. Помощник удовлетворяет все ее желания, но вскоре начинает претендовать на большее (он даже разработал идеальную программу их совместной жизни) и полностью контролировать жизнь гостьи.
На премьере Юлия Пересильд появилась с дочками. Поддержать коллегу пришли Александр Олешко, Дмитрий Дюжев, Ксения Суркова и режиссер Марк Горобец в компании 18-летней жены Александры Олесюк.