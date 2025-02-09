Ветер премьер: почему звезда сериала «Комбинация» убегала от охраны

На смену январскому застою февральский ветер принес светской Москве заметно больше приглашений на мероприятия с заветной надписью save the date. И пока сезон не набрал былые в самое активное время обороты, наращивать темп взялись представители киноиндустрии — именно они правили бал на прошлой неделе. Яркой точкой в календаре стала музыкальная презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, которая прошла 6 февраля в «Октябре». В прошлом году платформа, с точки зрения организации, сама себе задала планку, и в этот раз нужно было проявить всё мастерство гостеприимства, чтобы приглашенные не перешептывались: «А раньше было лучше». Тогда только отгремело «Слово пацана», и гостям вечера предлагали примерить аутфит решалы и сняться на хромакее в небольшом фрагменте на память, а за музыкальное настроение публики отвечали Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, подогревающие интерес к предстоящей «Комбинации» с их участием.