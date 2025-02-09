Уфимцев предупредили о плановом отключении воды на следующей неделе.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.
Так, в Калининском районе Уфы 10 февраля, с 10 до 17 часов не будет холодной воды в домах на ул. Б. Хмельницкого, 49/1, 55/1; ул. Вологодская 32, 32/1, 34, 38.
В Кировском районе с 10 часов 10 февраля до 9 часов 11 февраля холодной и горячей воды не будет по следующим адресам: ул. Менделеева, 116/1 (один ввод ХВС на ЦТП-312), ул. Бакалинская, 4 (Один ввод ХВС на жилой дом ООО УК «Абсолют»), ул. Менделеева, 118 (один ввод с ул. Менделеева на жилой дом УК «Жилищник»).
В поселке Новые Черкассы Орджоникидзевского района Уфы 11 февраля, с 11 до 20 часов отключат холодную воду в домах на ул. Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5, 7.
В Калининском районе 12 февраля, с 10 до 24 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13; ул. Ушакова, 62; ул. Елецкая, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31; ул. Розы Люксембург, 26, 26а.
В Октябрьском районе Уфы 13 февраля, с 11 до 19 часов запланировано отключение холодной воды на ул. Маршала Жукова, 18, 20.