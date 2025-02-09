Уфимцев предупредили о плановом отключении воды на следующей неделе.

В Кировском районе с 10 часов 10 февраля до 9 часов 11 февраля холодной и горячей воды не будет по следующим адресам: ул. Менделеева, 116/1 (один ввод ХВС на ЦТП-312), ул. Бакалинская, 4 (Один ввод ХВС на жилой дом ООО УК «Абсолют»), ул. Менделеева, 118 (один ввод с ул. Менделеева на жилой дом УК «Жилищник»).