Висячие сады обустроят в центре Волгограда

Создание зеленых кровель стартовало в прошлом году с оформления входной группы экстремального объекта «Большой маятник». Здесь специалисты обустроили чашу с гидроизоляцией, уложили дренаж и плодородный грунт, после чего высадили саженцы декоративных горных сосен. Также входную кровлю украсили искусственные скалы.