Висячие сады обустроят в центре Волгограда

Специалисты уже подготовили примерные дизайн-проекты висячих садов, которые будут обустроены на кровлях входных групп экстремальных аттракционов ЦПКиО, сообщила дирекция парка.
Кроме этого, многолетние цветы украсят водный комплекс, подготовка к возведению которого начнется в областном центре в 2025 году.
Создание зеленых кровель стартовало в прошлом году с оформления входной группы экстремального объекта «Большой маятник». Здесь специалисты обустроили чашу с гидроизоляцией, уложили дренаж и плодородный грунт, после чего высадили саженцы декоративных горных сосен. Также входную кровлю украсили искусственные скалы.
Ранее перспективы развития общественного пространства были рассмотрены в рамках рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова.