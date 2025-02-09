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Висячие сады обустроят в центре Волгограда

Сады с многолетними растениями появятся на кровле экстрим-аттракционов в волгоградском ЦПКиО.

Специалисты уже подготовили примерные дизайн-проекты висячих садов, которые будут обустроены на кровлях входных групп экстремальных аттракционов ЦПКиО, сообщила дирекция парка.

Кроме этого, многолетние цветы украсят водный комплекс, подготовка к возведению которого начнется в областном центре в 2025 году.

Создание зеленых кровель стартовало в прошлом году с оформления входной группы экстремального объекта «Большой маятник». Здесь специалисты обустроили чашу с гидроизоляцией, уложили дренаж и плодородный грунт, после чего высадили саженцы декоративных горных сосен. Также входную кровлю украсили искусственные скалы.

Ранее перспективы развития общественного пространства были рассмотрены в рамках рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова.

ЖКХ