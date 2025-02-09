В ночь на 9 февраля над Ростовской областью сбили три беспилотника

В ночь на воскресенье, 9 февраля, над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожили возле Каменска-Шахтинского.
Всего в течение ночи были сбиты 35 дронов. Из них 18 беспилотных летательных аппарата уничтожили над Курской областью, по три дрона сбили над Ростовской и Воронежской областями, по четыре БПЛА — над Краснодарским краем и Орловской областью. И по одному беспилотнику — над Крымом, Тульской и Брянской областями.
Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, в Ростовской области силы ПВО сбили 18 беспилотников. В итоге в Ростове повреждения получили 14 многоквартирных жилых дома в Первомайском районе.