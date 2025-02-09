Тревожный рост заболеваемости гриппом зафиксировали в Новосибирске

Тщательно мойте руки с мылом, а если это невозможно, используйте влажные салфетки или антисептик. Поддерживайте комфортную температуру в помещениях, регулярно их проветривайте и проводите влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При кашле и чихании обязательно прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Используйте медицинскую маску в общественных местах и при общении с людьми, имеющими признаки ОРВИ. Старайтесь избегать мест скопления людей и контактов с заболевшими.