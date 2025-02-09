Тревожный рост заболеваемости гриппом зафиксировали в Новосибирске

В Новосибирской области наблюдается тревожный рост заболеваемости гриппом, об этом Om1.ru Новосибирск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. В связи с этим, специалисты призывают жителей соблюдать меры предосторожности и своевременно обращаться за медицинской помощью.
В ведомстве отмечают, что на пятой неделе 2025 года заболеваемость гриппом демонстрирует уверенный рост во всех возрастных группах населения. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать как специфические, так и неспецифические меры профилактики.
Наиболее эффективным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Помимо этого, важно придерживаться простых правил гигиены и здорового образа жизни.
Тщательно мойте руки с мылом, а если это невозможно, используйте влажные салфетки или антисептик. Поддерживайте комфортную температуру в помещениях, регулярно их проветривайте и проводите влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При кашле и чихании обязательно прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Используйте медицинскую маску в общественных местах и при общении с людьми, имеющими признаки ОРВИ. Старайтесь избегать мест скопления людей и контактов с заболевшими.
Не забывайте об общем оздоровлении организма: высыпайтесь, употребляйте в пищу продукты, богатые белками, витаминами и минералами, занимайтесь спортом и откажитесь от вредных привычек.
При первых симптомах заболевания — кашле, першении в горле, головной боли, повышенной температуре, ознобе — немедленно обращайтесь к врачу для постановки диагноза и назначения адекватного лечения.