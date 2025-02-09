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В Омске новорождённым дали имена Леон и Леона

Среди редких имён есть также Марта и Гордей.

Источник: Om1 Омск

В ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорождённых в Омской области. Так, среди девочек редкими именами стали Карина, Нина, Рада, Марта и Леона.

У мальчиков встречаются такие редкие имена, как Гордей, Айдар, Кирам, Аблай и Леон.

Вместе с тем самыми популярными именами для новорождённых в 2025 году стали Ева и Михаил. Родители чаще всего выбирали именно эти имена для своих детей.

Так, имя Ева выбрали для 36 рождённых в 2025 году девочек, Анной назвали 32 новорождённых. По 26 раз девочек называли София, Василиса и Мария.

Среди мальчиков лидируют Михаил (42 мальчика с таким именем), Матвей (33 ребёнка), Александр и Артём (по 31 разу) и Иван (29 детей).