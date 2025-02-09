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Военкоматы Беларуси начали прием военнослужащих из запаса — кого касается

Минобороны сказало белорусам о призыве из запаса в рамках проверки боеготовности ВС.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в рамках проверки боеготовности армии начался призыв военнослужащих из запаса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ранее мы писали о том, что в белорусской армии стартовала проверка боевой готовности. В комплексе мероприятий по подготовке вооружения и техники, выходе в назначенные районы задействуют личный состав, а также призванных из запаса военнообязанных.

В Минобороны проинформировали, что сейчас городскими и районными военкоматами проводится прием военнослужащих запаса.

Первые группы военнослужащих запаса уже убыли для укомплектования в воинские части.

По словам начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Александра Шальпука, военнообязанных обучат работе с новой техникой, также они будут восстанавливать полученные при срочной службе навыки. Уточняется, что на время сборов за военнообязанными в Беларуси сохраняют рабочие места и среднюю зарплату, еще им выплатят денежное довольствие.

А еще мы писали, как МЧС откачивает горячую воду из подвала жилого дома на месте прорыва в Минске.