Военкоматы Беларуси начали прием военнослужащих из запаса — кого касается

По словам начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Александра Шальпука, военнообязанных обучат работе с новой техникой, также они будут восстанавливать полученные при срочной службе навыки. Уточняется, что на время сборов за военнообязанными в Беларуси сохраняют рабочие места и среднюю зарплату, еще им выплатят денежное довольствие.