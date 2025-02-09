В Беларуси будут автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей

Министр юстиции Евгений Коваленко рассказал, что сейчас в парламенте готовится ко второму чтению законопроект «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства».
В нем прописан механизм упрощенного исполнительного производства для взыскания штрафов. Как пояснил министр, он будет применяться в случаях, когда сумма взыскания не превышает 20 базовых величин (840 рублей с 1 января 2025-го).
Под упрощенное исполнительное производство в том числе попадут штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные системами фотофиксации. Списание штрафов за это правонарушение будет осуществляться прямо со счета нарушителя, подтвердил министр.
Ранее сообщалось, что белорусская Госавтоинспекция продолжает расширять функционал системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Кроме скорости, она уже определяет парковку в неположенных местах. А скоро к этому добавится фиксация еще нескольких нарушений.