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«Увидела “Турандот” и Торгашинский хребет»: ведущая Юлия Барановская посетила Красноярск

Телеведущая Юлия Барановская поднялась на Торгашинский хребет и посмотрела премьеру оперы «Турандот» в Красноярске.

Источник: Соцсети

Телеведущая Юлия Барановская прилетела в Красноярск 8 февраля. В своих соцсетях она рассказала, что успела посетить, и поделилась впечатлениями о городе.

По словам Барановской, она впервые в Красноярске. Город ей понравился. Телеведущая особенно оценила лестницу на Торгашинский хребет — самую высокую в России.

«Позади 1683 ступени! Лестница очень удобная, классная, виды потрясающие. Румянец появляется! Прекрасный Красноярск», — восхитилась Юлия.

Вечером того же дня телеведущая посетила премьеру оперы «Турандот» в Красноярском театре оперы и балета. Отметим, сюжет постановки строится вокруг истории любви жестокой китайской принцессы Турандот и принца Калафа.

«Браво! Потрясающая постановка. Зал аплодировал стоя. Поздравляю всех с премьерой. Шикарный “Турандот” в Красноярске. Просто восторг», — поделилась впечатлениями Барановская.

Юлия Барановская известна как соведущая программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». Ранее она вела ток-шоу «Девчата» и шоу «Перезагрузка».

Напомним, ранее в Красноярск прилетел известный актер Сергей Безруков.

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