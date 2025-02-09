«Увидела “Турандот” и Торгашинский хребет»: ведущая Юлия Барановская посетила Красноярск

Телеведущая Юлия Барановская прилетела в Красноярск 8 февраля. В своих соцсетях она рассказала, что успела посетить, и поделилась впечатлениями о городе.
По словам Барановской, она впервые в Красноярске. Город ей понравился. Телеведущая особенно оценила лестницу на Торгашинский хребет — самую высокую в России.
«Позади 1683 ступени! Лестница очень удобная, классная, виды потрясающие. Румянец появляется! Прекрасный Красноярск», — восхитилась Юлия.
Вечером того же дня телеведущая посетила премьеру оперы «Турандот» в Красноярском театре оперы и балета. Отметим, сюжет постановки строится вокруг истории любви жестокой китайской принцессы Турандот и принца Калафа.
«Браво! Потрясающая постановка. Зал аплодировал стоя. Поздравляю всех с премьерой. Шикарный “Турандот” в Красноярске. Просто восторг», — поделилась впечатлениями Барановская.
Юлия Барановская известна как соведущая программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». Ранее она вела ток-шоу «Девчата» и шоу «Перезагрузка».
Напомним, ранее в Красноярск прилетел известный актер Сергей Безруков.