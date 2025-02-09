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В Перми временно перенесут остановку из-за ремонта на шоссе Космонавтов

А также переход вместе со светофором.

Источник: Скриншот

В Перми временно перенесут остановочный пункт общественного транспорта, пешеходный переход и светофор, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Переход, который расположен рядом с домом на шоссе Космонавтов, 48, вместе со светофором переместят — временная схема движения будет действовать с 10 по 24 февраля. Кроме того, как рассказали в Минтрансе, автобусная остановка «Мильчакова» на чётной стороне шоссе Космонавтов (по направлению из центра города) будет сдвинута по ходу движения — то есть в сторону Гознака.

В министерстве со ссылкой на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объяснили, что изменения понадобились из-за работ по устройству дорожной одежды на улице Крисанова.

Ранее в минтрансе сообщали, что из-за ремонта путепровода ограничат движение на участках нескольких улиц возле станции Пермь-I.