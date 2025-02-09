Затмение Марса могут увидеть жители Иркутской области в ночь с 9 на 10 февраля

В ночь с 9 на 10 февраля жители Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края могут увидеть удивительное астрологическое явление. Луна закроет собой планету Марс. Об этом в своих социальных сетях сообщил председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.