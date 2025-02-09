Затмение Марса могут увидеть жители Иркутской области в ночь с 9 на 10 февраля

В ночь с 9 на 10 февраля жители Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края могут увидеть удивительное астрологическое явление. Луна закроет собой планету Марс. Об этом в своих социальных сетях сообщил председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.
Явление начнется с 4 часов 10 минут 10 февраля. Марс зайдет за неосвещенный восточный край Луны (для наблюдателя на Луне и на карте Луны — западный край). Марс будет закрыт Луной до 5 часов 7 минут, говорится в сообщении.
Для наблюдения рекомендуется выбрать свободный западный горизонт. Луна будет находится на высоте около 25 градусов. Для лучшей видимости лучше использовать бинокль или телескоп.
Любители астрономии соберутся в Иркутске на Нижней Набережной за Вечным огнем и памятником Белобородову. Мероприятие открыто для всех желающих.