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Затмение Марса могут увидеть жители Иркутской области в ночь с 9 на 10 февраля

За явлением можно наблюдать с 4 часов 10 минут 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночь с 9 на 10 февраля жители Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края могут увидеть удивительное астрологическое явление. Луна закроет собой планету Марс. Об этом в своих социальных сетях сообщил председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.

Явление начнется с 4 часов 10 минут 10 февраля. Марс зайдет за неосвещенный восточный край Луны (для наблюдателя на Луне и на карте Луны — западный край). Марс будет закрыт Луной до 5 часов 7 минут, говорится в сообщении.

Для наблюдения рекомендуется выбрать свободный западный горизонт. Луна будет находится на высоте около 25 градусов. Для лучшей видимости лучше использовать бинокль или телескоп.

Любители астрономии соберутся в Иркутске на Нижней Набережной за Вечным огнем и памятником Белобородову. Мероприятие открыто для всех желающих.

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