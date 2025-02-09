В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На базе филиала КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку. Об этом шла речь в ходе переговоров сотрудников Агентства миграции при Кабмине РУз с руководством Казанского федерального университета, состоявшихся в Ташкенте.
Стороны обсудили вопросы инфраструктурного развития филиала, включая строительство нового учебного корпуса и ремонт общежития.
В связи с большим интересом граждан Узбекистана к трудоустройству на предприятиях Татарстана речь шла о создании центра подготовки и тестирования на знание русского языка, истории и законодательства России на базе филиала КФУ в Джизаке, а также подготовке дорожной карты реализации данного проекта для получения одобрения Правительства РФ.
«Деятельность центра в Узбекистане значительно упростит процесс получения справок, необходимых для получения лицензии (патента) на работу в России, сократит расходы и избавит наших соотечественников от лишних хлопот», — говорится в сообщении.