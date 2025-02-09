В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку

В связи с большим интересом граждан Узбекистана к трудоустройству на предприятиях Татарстана речь шла о создании центра подготовки и тестирования на знание русского языка, истории и законодательства России на базе филиала КФУ в Джизаке, а также подготовке дорожной карты реализации данного проекта для получения одобрения Правительства РФ.