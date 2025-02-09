В Казахстане обеспечена готовность к борьбе с инфекциями

В Министерстве здравоохранения под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой состоялась расширенное заседание коллегии Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по итогам 2024 года, где был представлен отчет по ключевым направлениям деятельности КСЭК и задачи на предстоящий период. Это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения с усилением эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями, передает DKnews.kz.