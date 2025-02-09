В Казахстане обеспечена готовность к борьбе с инфекциями

"Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения на постоянной основе проводился мониторинг за 94 инфекциями, эпидемиологическая ситуация в 2024 году по большинству инфекционных заболеваний оставалась стабильной, отметила Главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова.
Она добавила, что не зарегистрированы случаи по 16 нозологиям. Достигнуто снижение по 40 инфекциям. Общий уровень охвата профилактическими прививками достигнут по всем видам вакцин (95,3%).
Проведение плановой и наверстывающей вакцинации в рамках Национального календаря прививок позволило добиться снижения заболеваемости по таким инфекциям, как корь, коклюш.
В целях недопущения завоза и распространения инфекционных заболеваний на государственной границе в 2024 году более 6 млн. пассажиров на всех видах транспорта было бесконтактной термометрией.
Службой санитарно-карантинного контроля было выявлено 63 пассажира с высокой температурой тела.
Кроме того, проведение своевременных противоэпидемических мероприятий по локализации очага 3 случаев холеры среди прибывших иностранных пассажиров, позволили не допустить распространения заболевания среди населения.
Также подчеркивалось, что в стране обеспечена готовность к проведению всех необходимых противоэпидемических, диагностических, лечебных и других мероприятий в случае заноса особо опасных инфекций.
Как было отмечено в ходе заседания коллегии, КСЭК продолжит работу по дальнейшему обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышению кадрового потенциала и укреплению материально-технического оснащения службы, разработке новых подходов к активной форме профилактики нарушений на объектах образования без применения административных мер, повышению потенциала оказания государственных услуг, улучшению качество работы с обращениями.