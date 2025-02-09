Дополнительные проверки укрытий проведут в Ростове

В Ростове проведут дополнительные проверки убежищ. Такое поручение управлению ГО и ЧС и руководству районов дал исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Вечером в субботу он приезжал в Первомайский район на место происшествия и заслушал доклад главы района. Так, во всех 14 пострадавших домах уже завершили установку теплового контура и восстановили газоснабжение. Во время осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир, 215 окон пострадали. Сейчас ведутся обмеры по замене окон.