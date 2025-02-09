Следователи назвали версию взрыва под Жлобином, где погибли дети с отцом

Следователи продолжают устанавливать причины гибели семьи под Жлобином и назвали первую рабочую версию, рассказали в сюжете на ОНТ.
Ранее мы писали, что двое детей и мужчина погибли от взрыва кислородного баллона во дворе частного дома в деревне Луговая Вирня в Жлобинском районе. Во время взрыва выжили женщина и 6-летний ребенок, их состояние медиками по-прежнему оценивается как тяжелое.
Криминалисты по деталям восстанавливают детали смертельного происшествия. После взрыва место происшествия исследовала саперная группа, в светлое время суток следователи приступили к детальному осмотру дворовой территории и дома.
— Одна из рабочих версий происшествия — взрыв кислородного баллона, — прокомментировала Мария Кривоногова официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области.
Напомним, ЧП произошло в деревенском доме, который семья купила под дачу. Трагедия произошла еще до того, как семья успела окончательно оформить документы. В тот роковой день — поехали на дачу, чтобы пожарить шашлыки.
Соседи вспоминают, что удар был настолько мощным, что осколки самых разных предметов разлетелись на сотни метров. Но горения не последовало. Разнесло и часть кровли строения на участке.
Еще следователи выяснили, что погибший глава семейства варил металл, работал на БМЗ газорезчиком. И именно кислородный баллон, который окрашивают в синий цвет и используется при газосварочных работах, мог стать причиной трагедии.
— Кислородные баллоны опасны, к ним серьезные требования по охране труда. Они должны храниться в специальных местах с вентиляцией, они не должны быть рядом с любыми другими горючими газами, с пропаном, метаном, — указал Дмитрий Швалев, завлабораторией кафедры порошковой металлургии, сварки и технологии материалов БНТУ.
Отмечается, что по своей взрывной силе полный баллон с кислородом схож с разрывом крупного артиллерийского снаряда и оценить его мощь можно в тротиловом эквиваленте.
Что именно привело к взрыву в Луговой Вирне предстоит выяснить следователям. Пока медики борются за жизнь двух выживших при взрыве, женщины и шестилетнего мальчика, психологи работают с четвертым ребенком — подросток в тот день остался дома в жлобине и не поехал с семьей на дачу на шашлыки.
Недавно медики подробнее рассказали о состоянии ребенка и матери, пострадавших после взрыва в Жлобине.
Также непристегнутый ребенок пострадал при столкновении Volvo и Geely под Минском.