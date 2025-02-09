Следователи назвали версию взрыва под Жлобином, где погибли дети с отцом

Что именно привело к взрыву в Луговой Вирне предстоит выяснить следователям. Пока медики борются за жизнь двух выживших при взрыве, женщины и шестилетнего мальчика, психологи работают с четвертым ребенком — подросток в тот день остался дома в жлобине и не поехал с семьей на дачу на шашлыки.