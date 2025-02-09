Из Красной книги Ростовской области удалили шемаю

Сергей Дудкин также объяснил, почему эту рыбу вывели из Красной книги. По его словам, была налажена технология искусственного воспроизводства. В итоге шемаю стали выпускать в объеме до миллиона. Также для рыбы создали условия для естественного нереста. Этому поспособствовало строительство рыбоходов в обход Усть-Манычского гидроузла. И, так как шемая любит течение, она стала нереститься. В итоге ее популяция стала расти.