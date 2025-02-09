Из Красной книги Ростовской области удалили шемаю

Из Красной книги вывели азово-черноморскую шемаю. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил зоолог Сергей Дудкин.
По словам ученого, из Красной книги вывели только проходную форму шемаи бассейна реки Дон. Что касается остальных популяций этой рыбы, то они остались на месте.
Сергей Дудкин также объяснил, почему эту рыбу вывели из Красной книги. По его словам, была налажена технология искусственного воспроизводства. В итоге шемаю стали выпускать в объеме до миллиона. Также для рыбы создали условия для естественного нереста. Этому поспособствовало строительство рыбоходов в обход Усть-Манычского гидроузла. И, так как шемая любит течение, она стала нереститься. В итоге ее популяция стала расти.
Но ловить шемаю пока запрещено.
— Для этого необходимо внесение изменений в правила рыболовства. На федеральном уровне этот вопрос еще не решен. Но на рынках уже вовсю продают шемаю, но это — незаконный вылов.