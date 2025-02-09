Часть неработающих пенсионеров могут лишить льгот и соцвыплат

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, такое положение дел обусловлено тем, что не так давно перечень доходов, которые учитываются при назначении мер социальной помощи, оказался намного шире, чем раньше, и теперь при решении вопроса о нуждаемости проверяют не только заработок соискателя, но и проценты, которые он получил по банковским вкладам, доходы от сдачи жилья в аренду и прибыль в рамках режима самозанятости.
В этой связи, как объяснила эксперт, даже те представители старшего поколения, которые чисто формально являются неработающими, могут быть отнесены к категории «не нуждающихся» по итогам комплексной проверки органов соцзащиты. Такое развитие событий, как предупредила Сивакова, грозит пожилым людям отказом от предоставления им субсидий на оплату услуг ЖКХ, а также отменой привилегий за звание «ветеран труда».
Прочие льготы и социальные выплаты также могут быть отменены в зависимости от уровня дохода, который удастся подтвердить чиновникам. Они, как объяснила юрист, получают всю нужную им для этого информацию из Социального фонда страны и Налоговой службы, так что скрыть свои дополнительные заработки у российских пенсионеров не выйдет. Чаще всего граждане теряют львиную часть своих преференций из-за сдачи жилья в аренду.