Часть неработающих пенсионеров могут лишить льгот и соцвыплат

По её словам, такое положение дел обусловлено тем, что не так давно перечень доходов, которые учитываются при назначении мер социальной помощи, оказался намного шире, чем раньше, и теперь при решении вопроса о нуждаемости проверяют не только заработок соискателя, но и проценты, которые он получил по банковским вкладам, доходы от сдачи жилья в аренду и прибыль в рамках режима самозанятости.