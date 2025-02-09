Сколько иностранцев получили запрет на въезд в Молдову за сутки: данные Погранполиции

Ведомство сообщило, что 8 февраля также было зафиксировано три случая незаконного пересечения погранпунктов физическими лицами, один случай использования поддельного документа, три случая несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова, два случая нарурения госграницы.