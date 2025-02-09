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Сколько иностранцев получили запрет на въезд в Молдову за сутки: данные Погранполиции

Погранведомство Молдовы сообщает данные о количестве пересечений границы за минувшие сутки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. За минувшие сутки запрет на въезд в Республику Молдова получили 15 иностранцев, информирует Пограничная полиция.

Ведомство сообщило, что 8 февраля также было зафиксировано три случая незаконного пересечения погранпунктов физическими лицами, один случай использования поддельного документа, три случая несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова, два случая нарурения госграницы.

За сутки зарегистрировано 44 012 пересечения пунктов пропуска через государственную границу.

Наиболее загруженными пунктами пропуска стали Кишиневский международный аэропорт (9008 пересечений), а также КПП Леушены (6367), Скуляны (6 792), Паланка (3349) и Атаки (3347).

Погранведомство рекомендует путешествующим автомобильным транспортом следить в режиме онлайн за интенсивностью трафика в направлении пограничных пунктов и выбирать менее загруженные.