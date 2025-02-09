В соцсетях опубликовали видео с голым водителем в центре Перми

В соцсетях и телеграм-каналах распространился видеоролик с обнажённым мужчиной, снятый в центре Перми. Первым видео опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь».
«У айсберга в 04:50 бегает голый мужик», — гласит подпись к видео. На кадрах, впрочем, видны окрестности ТЦ «Алмаз». Обнажённый мужчина выходит из-за киоска с кофе. «А ты чё тут бегаешь?» — интересуется женщина-оператор. Герой видео игнорирует вопрос, садится в автомобиль (чем немало удивляет оператора) и уезжает по улице Куйбышева.
Оператор, активно используя нецензурную лексику, выражает опасение, что водитель, вероятно, находится под воздействием наркотических веществ и в таком состоянии может устроить ДТП, могут пострадать люди.
Perm.aif.ru направил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю о том, были ли обращения в полицию, связанные с происходящим на видео, и проводились ли по этому поводу проверки.