В Перми всем участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетных граждан

В год 80-летия Победы всем пермякам, которые участвовали в войне с фашизмом, присвоят звание Почетного гражданина Перми.
Для этого необходимо изменить положение, согласно которому ежегодно можно присваивать такое звание не более чем 3-м персонам, ведь сейчас в Перми проживает три десятка фронтовиков. Соответствующий законопроект внес в Пермскую городскую думу глава города Эдуард Соснин.
Предложил присваивать такой статус ветеранам в юбилейный год президент РФ Владимир Путин.
В Перми почетные граждане могут получать до конца жизни выплаты по 100 тысяч рублей.