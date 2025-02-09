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В Перми всем участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетных граждан

Они смогут до конца жизни получать выплату в 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В год 80-летия Победы всем пермякам, которые участвовали в войне с фашизмом, присвоят звание Почетного гражданина Перми.

Для этого необходимо изменить положение, согласно которому ежегодно можно присваивать такое звание не более чем 3-м персонам, ведь сейчас в Перми проживает три десятка фронтовиков. Соответствующий законопроект внес в Пермскую городскую думу глава города Эдуард Соснин.

Предложил присваивать такой статус ветеранам в юбилейный год президент РФ Владимир Путин.

В Перми почетные граждане могут получать до конца жизни выплаты по 100 тысяч рублей.