В Перми всем участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетных граждан

Для этого необходимо изменить положение, согласно которому ежегодно можно присваивать такое звание не более чем 3-м персонам, ведь сейчас в Перми проживает три десятка фронтовиков. Соответствующий законопроект внес в Пермскую городскую думу глава города Эдуард Соснин.