Как в магазинах Молдовы колбасу не первой свежести выдают за качественный продукт: На видео попал процесс «обновления» мясного продукта перед выкладыванием на продажу

— Неподалеку от моего дома, за углом, на ул. Панфилова угол Крянгэ был магазин. Там работала знакомая. Как-то зашла (рабочий день), а она прям за прилавком в ведре моет колбасу! Я тогда и не знала, что колбасу можно мыть. Она дала рецепт. Колбаса, как новая. Блестит, запах нормальный. Она предупредила меня, чтоб я в таких магазинах сей «свежий» продукт никогда не брала. Это было в 2000-х годах. Не думала, что и сейчас такое возможно ‍.