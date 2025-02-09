Как в магазинах Молдовы колбасу не первой свежести выдают за качественный продукт: На видео попал процесс «обновления» мясного продукта перед выкладыванием на продажу

По сетям расходится видео «предпродажной подготовки» колбасы в одном из продуктовых павильонов Кишинева (скорее всего, на Центральном рынке) — продавщица мокрой тряпкой протирает продукт и выставляет его на прилавок.
Видео, как предполагается, старое, но пользователи соцсетей пишут, что с тех пор мало что изменилось.
— Колбаса покрывается слизью и плесенью, их продавцы и «стирают» тряпкой, которая, скорее всего, вымочена в подсолнечном масле. Хотя есть продавцы, которые «моют» колбасу обычной водой, так в торговле всегда было, — пишут жители столицы.
Комментарии подписчиков.
— Неподалеку от моего дома, за углом, на ул. Панфилова угол Крянгэ был магазин. Там работала знакомая. Как-то зашла (рабочий день), а она прям за прилавком в ведре моет колбасу! Я тогда и не знала, что колбасу можно мыть. Она дала рецепт. Колбаса, как новая. Блестит, запах нормальный. Она предупредила меня, чтоб я в таких магазинах сей «свежий» продукт никогда не брала. Это было в 2000-х годах. Не думала, что и сейчас такое возможно .
— Лет 15 никакую колбасу, сосиски, фарш не покупаю, даже моя собака эту продукцию игнорирует, продукты с сомнительной репутацией пес нюхает и и презрительно отвергает, лучше всякой АНСА определяет качество. С тех пор, как завела собаку, я забыла про отравления.
— Это делается повсеместно, особенно, в магазинах шаговой доступности, а на рынках вообще в порядке вещей.
В любом случае, относитесь ответственно и осторожно при выборе колбасных (и не только) изделий в магазинах и на рынках!