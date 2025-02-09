Желающих работать за 500 тысяч рублей ищут в Ростовской области

В Ростовской области назвали пять вакансий, где работодатели готовы платить по полмиллиона. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы.
Так, главному технологу предлагают 500 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы в этой сфере и навыки по разработке продуктов.
Зарплату в 400 тысяч рублей предлагают директору по маркетингу. У специалиста должно быть высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет. 400 тысяч в месяц готовы платить и кровельщику.
А вот Frontend-разработчик на Дону может получать 350 тысяч рублей. От него требуется работа с препроцессорами и методологией, а также адаптивная и кроссбраузерная верстка.
И на последнем месте оказался директор розничной сети. От специалиста требуют выстроить полностью работу отдела продаж в компании.