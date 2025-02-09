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Желающих работать за 500 тысяч рублей ищут в Ростовской области

В Ростовской области назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назвали пять вакансий, где работодатели готовы платить по полмиллиона. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы.

Так, главному технологу предлагают 500 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы в этой сфере и навыки по разработке продуктов.

Зарплату в 400 тысяч рублей предлагают директору по маркетингу. У специалиста должно быть высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет. 400 тысяч в месяц готовы платить и кровельщику.

А вот Frontend-разработчик на Дону может получать 350 тысяч рублей. От него требуется работа с препроцессорами и методологией, а также адаптивная и кроссбраузерная верстка.

И на последнем месте оказался директор розничной сети. От специалиста требуют выстроить полностью работу отдела продаж в компании.