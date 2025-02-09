В Челябинской области проснулись клещи

«Если вы хотите провести весенне-летний сезон спокойно, начинать курс, то есть ставить первую прививку. Через две недели организм привитого человека начинает выработку антител — защиту от инфицированного насекомого. По схеме проводят и ревакцинацию. Как правило, это происходит месяц, а затем — через год. Для поддержания иммунитета нужно прививаться раз в три года», — предупреждает врач-инфекционист.