В Челябинской области проснулись клещи

Аномально теплая зима в Челябинской области оказалась благоприятной для раннего пробуждения клещей. В Магнитогорске зафиксировано несколько случаев укусов, сообщили в пресс-службе городской больницы № 2.
«Сейчас риск укуса клеща особенно высок, потому что температура воздуха держится около нуля и выше», — объяснила инфекционист городской больницы № 2 Татьяна Ивановна Логинова.
В общей массе инфицированных клещей немного. Зараженных клещевым энцефалитом — от 2 до 20%, клещевым боррелиозом — от 20 до 80%. Вирус может поражать нервную систему и головной мозг, отражаться на состоянии всего организма.
Для защиты медики рекомендуют вакцинироваться.
«Если вы хотите провести весенне-летний сезон спокойно, начинать курс, то есть ставить первую прививку. Через две недели организм привитого человека начинает выработку антител — защиту от инфицированного насекомого. По схеме проводят и ревакцинацию. Как правило, это происходит месяц, а затем — через год. Для поддержания иммунитета нужно прививаться раз в три года», — предупреждает врач-инфекционист.