В Калининграде планируют ввести шефство над родниками

Ранее мы сообщали, что в регионе также привели в порядок девятнадцать мостов. Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, в 2024 году отремонтировали порядка 600 погонных метров. В настоящее время сданы в эксплуатацию четыре объекта. Также девять сооружений находятся в высокой степени готовности.