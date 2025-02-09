В Калининграде планируют ввести шефство над родниками

Председатель регионального отделения организации Светлана Сивкова сообщила, что в Калининградской области планируется благоустроить родники. Об этом пишет kgd.ru.
Автором проекта выступило Русское географическое общество. В региональном отделении хотят вести учёт источников, а также закрепить за каждым ответственное лицо. Это могут быть не только местные власти, но и различные компании или организации.
Ранее мы сообщали, что в регионе также привели в порядок девятнадцать мостов. Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, в 2024 году отремонтировали порядка 600 погонных метров. В настоящее время сданы в эксплуатацию четыре объекта. Также девять сооружений находятся в высокой степени готовности.