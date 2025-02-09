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Рыбак пробил резиновую лодку и застрял на острове в Гомеле

В Гомеле МЧС спасло рыбака, который пробил резиновую лодку и застрял на острове.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле сотрудники МЧС спасали рыбака, застрявшего на острове, рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел вечером 8 февраля в областном городе в акватории протоки Волотова. Спасателей вызвали оказать помощь мужчине.

Выяснилось, что рыбак 1970 года рождения вышел на воду на резиновой одноместной лодке. В какой-то момент мужчина пробил лодку о лед, после чего оказался на острове на протоке, где застрял.

— Прибывшие к месту вызова работники МЧС переправили рыбака с острова на противоположный берег, — прокомментировали в пресс-службе.

После спасения медпомощь рыбаку не потребовалась.

Также следователи назвали версию взрыва под Жлобином, где погибли дети с отцом.

И непристегнутый ребенок пострадал при столкновении Volvo и Geely под Минском.