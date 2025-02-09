Рыбак пробил резиновую лодку и застрял на острове в Гомеле

В Гомеле сотрудники МЧС спасали рыбака, застрявшего на острове, рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел вечером 8 февраля в областном городе в акватории протоки Волотова. Спасателей вызвали оказать помощь мужчине.
Выяснилось, что рыбак 1970 года рождения вышел на воду на резиновой одноместной лодке. В какой-то момент мужчина пробил лодку о лед, после чего оказался на острове на протоке, где застрял.
— Прибывшие к месту вызова работники МЧС переправили рыбака с острова на противоположный берег, — прокомментировали в пресс-службе.
После спасения медпомощь рыбаку не потребовалась.
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