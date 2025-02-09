Ученые не нашли связь между любимой белорусами картошкой и гипертонией

В сюжете обратили внимание на исследование, проведенное учеными из Гарварда. В течение года учеными проводился эксперимент, во время которого следили, как свыше 100 тысяч человек едят блюда из картофеля. Целью исследования было установить наличие связи между потреблением всенародно любимой, и не только белорусами, картошки и гипертонией, а также другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.