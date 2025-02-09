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Ученые не нашли связь между любимой белорусами картошкой и гипертонией

Ученые выяснили, может ли нанести вред поедание любимого белорусами картофеля.

Источник: Комсомольская правда

Ученые сказали, может ли быть небезопасным поедание любимого белорусами картофеля, рассказали на ОНТ.

В сюжете обратили внимание на исследование, проведенное учеными из Гарварда. В течение года учеными проводился эксперимент, во время которого следили, как свыше 100 тысяч человек едят блюда из картофеля. Целью исследования было установить наличие связи между потреблением всенародно любимой, и не только белорусами, картошки и гипертонией, а также другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отдельно изучались последствия поедания вареного картофеля, жареного, печеного и пюре, за исключение картошки фри и пай.

Результаты показали, что сердце от поедания картошки не страдает. И только жареная картошка может спровоцировать небольшой скачок давления.

Тем временем эскизы новых станций метро Минска появились в сети: «Проникающий дневной свет, гранит и декоративные панели».