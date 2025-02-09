Ростовчане пожаловались на ржавую воду в домах

Жильцы дома в центре Ростова пожаловались на ржавую воду, которая идет у них из крана. Кадрами горожане поделились с «КП — Ростов-на-Дону».
Как сообщил наш читатель, ржавая вода пошла в доме в районе проспекта Ворошиловского и улицы Филимоновской, когда стали набирать ванну. По словам ростовчанина, кроме коричного цвета у воды присутствует запах тины.
Напомним, в пятницу, 7 февраля, жители центра Ростова и Западного временно остались без воды. Причиной этому стали три коммунальные аварии. Порывы произошли на Московской, Шаумяна и Коммунистическом.