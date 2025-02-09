Расскажем, жители каких районов останутся без света в Иркутске 10 февраля

Жители некоторых домов Иркутска останутся без электроэнергии 10 февраля 2025 года. Это связано с проведением неотложных работ на электросетях. У кого-то электроэнергию ограничат всего на несколько часов, а кто-то не сможет пользоваться электроприборами практически в течение всего дня. В ресурсоснабжающей организации рассказали, когда произойдет отключение света в Иркутске 10 февраля 2025 года.