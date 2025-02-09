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Расскажем, жители каких районов останутся без света в Иркутске 10 февраля

Отключение света в Иркутске 10 февраля 2025 года коснется трех районов.

Источник: Комсомольская правда

Жители некоторых домов Иркутска останутся без электроэнергии 10 февраля 2025 года. Это связано с проведением неотложных работ на электросетях. У кого-то электроэнергию ограничат всего на несколько часов, а кто-то не сможет пользоваться электроприборами практически в течение всего дня. В ресурсоснабжающей организации рассказали, когда произойдет отключение света в Иркутске 10 февраля 2025 года.

Отключение света в Иркутске 10 февраля 2025.

— Без света останутся жители части домов в Ленинском, Октябрьском, Правобережном районах, а также в СНТ «Горка», — сообщают в компании.

Также отключения света пройдут в некоторых домах населенных пунктов, расположенных по Байкальскому тракту.

Подробнее ознакомиться с адресами отключения света в Иркутске 10 февраля 2025 года можно в таблицах, представленных ниже.

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