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В Уфе задержали перевозившего ванну с человеком в прицепе водителя

В качестве наказания его привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали 20-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2114, который перевозил в прицепе ванну с человеком. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.

По предоставленным данным, в социальных сетях обнаружили видео, на которой видно, как в ванной перевозят полуголого человека.

Личность водителя была установлена, его привлекли к административной ответственности. Также за непристегнутый ремень оштрафовали 16-летнюю пассажирку, которая периодически высовывалась из окна.

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