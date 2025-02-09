В Уфе задержали перевозившего ванну с человеком в прицепе водителя

В Уфе задержали 20-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2114, который перевозил в прицепе ванну с человеком. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.
По предоставленным данным, в социальных сетях обнаружили видео, на которой видно, как в ванной перевозят полуголого человека.
Личность водителя была установлена, его привлекли к административной ответственности. Также за непристегнутый ремень оштрафовали 16-летнюю пассажирку, которая периодически высовывалась из окна.
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