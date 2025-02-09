В Челябинске заведующего детсадом оштрафуют за побег шестилетнего воспитанника

Само ЧП случилось ещё 30 января.
— Воспитатель старшей группы детского сада, не убедившись в том, что все воспитанники построились для возвращения с прогулки в здание детского сада, сопроводила детей в группу. Несовершеннолетний, оставшись без присмотра, покинул территорию детского сада, — рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Проверку провела прокуратура Калининского района Челябинска. Руководителю дошкольного образовательного учреждения внесли представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.
Кроме того, в отношении заведующего детского сада возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций). За нарушение грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Дело рассмотрит мировой судья.
В Челябинске двое шестилетних воспитанников детсада № 379 после прогулки также сбежали с территории учреждения и отправились гулять. Ребятишек быстро нашли неподалёку.