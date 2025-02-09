В Челябинске заведующего детсадом оштрафуют за побег шестилетнего воспитанника

— Воспитатель старшей группы детского сада, не убедившись в том, что все воспитанники построились для возвращения с прогулки в здание детского сада, сопроводила детей в группу. Несовершеннолетний, оставшись без присмотра, покинул территорию детского сада, — рассказали в пресс-службе областного ведомства.