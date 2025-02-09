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«КазАвтоЖол» открыл движение по автотрассам двух регионов Казахстана

Трассы очистили от снега, видимость улучшилась.

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Компания-национальный оператор автодорожного движения «КазАвтоЖол» объявила об открытии движения в Улытауской и Кызылординской области.

9 февраля 2025 года в 16:00 в следующих автодорогах республиканского значения движение откроется:

  • область Улытау — на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 216−424 (от границы Кызылординской области до города Жезказган).
  • Кызылординская область — на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 12−216 (от города Кызылорда до границы области Улытау).