«КазАвтоЖол» открыл движение по автотрассам двух регионов Казахстана

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Компания-национальный оператор автодорожного движения «КазАвтоЖол» объявила об открытии движения в Улытауской и Кызылординской области.
9 февраля 2025 года в 16:00 в следующих автодорогах республиканского значения движение откроется:
- область Улытау — на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 216−424 (от границы Кызылординской области до города Жезказган).
- Кызылординская область — на участке автодороги «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» км 12−216 (от города Кызылорда до границы области Улытау).