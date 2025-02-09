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В хуторе под Ростовом загорелась хозпостройка

В Ростовской области спасатели потушили пожар в хозпостройке с дровами.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Истомино Ростовской области в хозпостройке произошел пожар. Известно, что в этом помещении хранились дрова. О случившемся сообщили в МЧС по Ростовской области.

Все произошло ночью. Сначала огонь заметила хозяйка дома. Она и разбудила мужа. Супруги попытались сами потушить пламя, но ничего не вышло. На место незамедлительно прибыли пожарные. И ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

— В тушении было задействовано семь специалистов и две спецмашины. Причины ЧП выясняют дознаватели МЧС России, — сообщили в ведомстве.