В хуторе под Ростовом загорелась хозпостройка

В хуторе Истомино Ростовской области в хозпостройке произошел пожар. Известно, что в этом помещении хранились дрова. О случившемся сообщили в МЧС по Ростовской области.
Все произошло ночью. Сначала огонь заметила хозяйка дома. Она и разбудила мужа. Супруги попытались сами потушить пламя, но ничего не вышло. На место незамедлительно прибыли пожарные. И ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
— В тушении было задействовано семь специалистов и две спецмашины. Причины ЧП выясняют дознаватели МЧС России, — сообщили в ведомстве.