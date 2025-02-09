В хуторе под Ростовом загорелась хозпостройка

Все произошло ночью. Сначала огонь заметила хозяйка дома. Она и разбудила мужа. Супруги попытались сами потушить пламя, но ничего не вышло. На место незамедлительно прибыли пожарные. И ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.