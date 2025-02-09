Высокое давление в Петербурге «притормозило» самолеты и автомобили

«Несмотря на изменения в расписании рейсов ряда авиакомпаний, обстановка в терминале аэропорта Пулково штатная», — заявляли в управляющей компании воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта на 13 часов 9 февраля, задерживаются вылеты в Мурманск, Салехард, Нижнекамск, Новосибирск и Волгоград. Также задерживается прибытие в Петербург нескольких рейсов. Впрочем, сегодня это могло быть связано не только с погодными условиями: утром в воскресенье в Пулково Росавиацией вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а вскоре стало известно об уничтожении украинского БПЛА в Киришском районе Ленобласти.