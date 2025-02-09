Высокое давление в Петербурге «притормозило» самолеты и автомобили

Повышение давления стало следствием захода мощного антициклона, центр которого располагался над юго-востоком Ленинградской области. Постепенно увеличиваясь, давление 7 февраля превзошло предыдущий рекорд, зафиксированный в феврале 2012 года, а в ночь на 8 февраля достигло новой максимума в 791,5 мм ртутного столба, после чего понемногу начало снижаться. К 13 часам 9 февраля оно опустилось до 784 мм рт. ст.
Как сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, снижение атмосферного давления будет происходить очень медленно, а к норме (760 мм рт. ст.) давление в Санкт-Петербурге, вероятно, приблизится только к следующим выходным дням.
Самым серьезным последствием погодного явления стала отмена авиарейсов в аэропорту Пулково. «Ряд авиакомпаний вынужденно корректирует расписания полетов в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области», — сообщала пресс-служба аэропорта. Авиакомпании называли причиной проблемы сдвиг воздушных масс при высоком давлении, создающем небезопасные условия для полетов небольших самолетов.
Практически все задержки и отмены касались рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet. Как объясняют специалисты, при слишком высоком давлении бортовые высотомеры некоторых самолетов перестают точно определять высоту, что особенно опасно при взлете и посадке. Одновременно увеличивается длина разбега при взлете, изменяется скорость отрыва от земли и посадки, а также расход топлива. Крупные авиалайнеры менее чувствительны к таким обстоятельствам и могут продолжать полеты.
В общей сложности 7 февраля в Пулково было отменено 35 перелетов и еще 13 — задержано. Еще более четырех десятков рейсов отменили или задержали в субботу, 8 февраля. Чтобы вывезти пассажиров, часть рейсов объединили и выполнили на самолетах большей вместимости, в том числе дальнемагистральных лайнерах. В большей степени эта нештатная ситуация коснулась рейсов в Москву, которые выполняются в режиме «шаттлов».
«Несмотря на изменения в расписании рейсов ряда авиакомпаний, обстановка в терминале аэропорта Пулково штатная», — заявляли в управляющей компании воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта на 13 часов 9 февраля, задерживаются вылеты в Мурманск, Салехард, Нижнекамск, Новосибирск и Волгоград. Также задерживается прибытие в Петербург нескольких рейсов. Впрочем, сегодня это могло быть связано не только с погодными условиями: утром в воскресенье в Пулково Росавиацией вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а вскоре стало известно об уничтожении украинского БПЛА в Киришском районе Ленобласти.
Высокое давление сказалось не только на авиационной, но и автомобильной технике. Петербургские автовладельцы на профильном форуме в Сети сообщили о массовых случаях срабатывания индикатора Check Engine («Неисправность двигателя») на китайских кроссоверах популярной марки. Десятки автомобилистов срочно отправились в автосервисы. Специалисты сообщили водителям, что причиной инцидентов стала нештатная работа датчика давления турбины, регулирующего ее мощность в зависимости от атмосферного давления. Электронная система автомобилей оказалась не вполне готова к аномальным условиям петербургской зимы. Но после их нормализации неисправность исчезнет сама собой.
Безусловно, высокое давление оказывает негативное влияние и на людей, особенно метеозависимых. Как отмечают специалисты, они могут почувствовать недомогание, головокружение и головные боли.
Тем временем в центре погоды «Фобос» отмечают, что сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице вновь формирует обширный барический максимум, а значит еще какое-то время петербуржцам и гостям города придется жить в условиях, напоминающих погружение в шахту. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 781 мм рт. столба, но до нормы еще далеко.