За выходные в диких условиях в Башкирии потерялись три человека

За выходные в Башкирии потерялись три человека, которые отправились на природу. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.
По предоставленным данным, в Учалинском районе в горах потерялся мужчина из Мусино. В Ишимбайском районе женщина с мужчиной ушли кататься на лыжах в лес и исчезли. Также в Иглинском районе исчез местный житель.
Всех пропавших удалось найти. Спасатели попросили помнить о безопасности. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.