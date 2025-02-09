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За выходные в диких условиях в Башкирии потерялись три человека

В Госкомитете по ЧС попросили соблюдать безопасность.

Источник: Комсомольская правда

За выходные в Башкирии потерялись три человека, которые отправились на природу. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

По предоставленным данным, в Учалинском районе в горах потерялся мужчина из Мусино. В Ишимбайском районе женщина с мужчиной ушли кататься на лыжах в лес и исчезли. Также в Иглинском районе исчез местный житель.

Всех пропавших удалось найти. Спасатели попросили помнить о безопасности. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.