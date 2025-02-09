62% ростовчан считают, что нужно запретить продавать алкоголь людям до 21 года

В Ростове специалисты одной из платформ по поиску работы провели опрос среди горожан. Они решили узнать у ростовчан, поддерживают ли те инициативу следственного комитета о запрете продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года.
62 процента опрошенных одобрили такое предложение, еще 21 процент оказался против такой идеи и 17 процентов затруднились с ответом.
Причем в основном одобрили инициативу ростовчане в возрасте от 35 до 45 лет. А еще с введением сухого закона соглашались женщины. Их было 64 процента.
Также во время опроса выяснилось, то семь из десяти ростовчан не пьют горячительных напитков. Трезвенники поддержали предложение следственного комитета. Но даже те, кто не отказывает в себе в спиртном, тоже высказались за поддержку инициативы.