Коммунальщики рассказали, когда в домах Минска закроют все мусоропроводы

Ликвидация мусороприемников в подъездах жилых домов идет в Беларуси уже несколько лет. Это предусмотрено Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.
В МГЖХ говорят, что, кроме антисанитарии, шума и пожароопасности, стволы мусоропроводов забирают тепло из подъездов. А самое главное: они не позволяют осуществлять сортировку и раздельный сбор мусора.
Между тем в Беларуси разработали новые правила по раздельному сбору мусора, за нарушение которых в будущем будут штрафовать.
Тем не менее мусоропроводы в домах закрываются медленно. В 2024 году их заварили только около 200, тогда как общее количество действующих мусоропроводов в Минске — около 7 тыс.
Как говорят коммунальщики, решение о закрытии мусоропровода должно быть поддержано жильцами. Делать это без их согласия запрещено. Так что эта работа может растянуться на годы.