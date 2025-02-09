Глава Сахалина Лимаренко: владельцы севшего на мель судна могут его бросить

Режим ЧС ввели на Сахалине из-за получившего пробоину и севшего на мель китайского сухогруза An Yang 2, на борту которого находятся тысяча тонн угля и 706 тонн мазута. На судне остаются 20 членов экипажа, никто из них не запрашивал медицинской помощи. Из-за плохих погодных условий спасатели не могут подобраться к сухогрузу. По предварительным данным, разлива топлива нет, власти держат ситуацию на особом контроле. Что известно о попавшем в беду судне — в материале «Газеты.Ru».