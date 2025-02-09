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Жителей Новочеркасска предупредили о возможном отключении воды

В Новочеркасске из-за падения уровня воды ввели режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области жителей предупредили о возможном отключении воды. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко в своем телеграм-канале.

Дело в том, что в станице Старочеркасской уровень воды на водозаборе снизился до критического минимума. Службы города сейчас работают в режиме чрезычайной ситуации.

Как сообщил Юрий Лысенко, было проведено заседание по чрезвычайным ситуациям. На нем был введен режим повышенной готовности.

— Если воду все-таки придется отключить, котельные города продолжат работать на воде, привезенной из резервуаров другого района. Также обговорили с коллегами режим работы учебных заведений и других социальных учреждений в случае остановки водоснабжения, — сообщил он.