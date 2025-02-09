Минчанин пойдет под суд за найденные в ресторане часы за 3500 рублей

Выяснилось, что дорогостоящий аксессуар во время ремонта в заведении обнаружил 38-летний житель Минщины. Мужчина не отдал часы администрации ресторана, а забрал их себе. Но распорядиться находкой фигурант не успел. Часы изъяли и вернули владелице.