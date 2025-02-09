Минчанин пойдет под суд за найденные в ресторане часы за 3500 рублей

В Минске будут судить мужчину, который нашел, но не вернул дорогостоящие часы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась 36-летняя минчанка, заявившая о пропаже наручных часов за 3500 белорусских рублей. Женщина сказала, что потеряла часы в ресторане.
Выяснилось, что дорогостоящий аксессуар во время ремонта в заведении обнаружил 38-летний житель Минщины. Мужчина не отдал часы администрации ресторана, а забрал их себе. Но распорядиться находкой фигурант не успел. Часы изъяли и вернули владелице.
Задержанного минчанина будут судить за кражу.
Тем временем в Бресте пьяный 16-летний бесправник разбил четырнадцать машин, скрываясь от ГАИ.
Еще в Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам.