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Минчанин пойдет под суд за найденные в ресторане часы за 3500 рублей

Минчанин нашел в ресторане женские часы за 3500 рублей и может сесть в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить мужчину, который нашел, но не вернул дорогостоящие часы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратилась 36-летняя минчанка, заявившая о пропаже наручных часов за 3500 белорусских рублей. Женщина сказала, что потеряла часы в ресторане.

Выяснилось, что дорогостоящий аксессуар во время ремонта в заведении обнаружил 38-летний житель Минщины. Мужчина не отдал часы администрации ресторана, а забрал их себе. Но распорядиться находкой фигурант не успел. Часы изъяли и вернули владелице.

Задержанного минчанина будут судить за кражу.

Тем временем в Бресте пьяный 16-летний бесправник разбил четырнадцать машин, скрываясь от ГАИ.

Еще в Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам.