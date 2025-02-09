В Новочеркасске ввели режим повышенной готовности

В данный момент власти принимают меры с целью увеличения уровня воды в местах водозабора — на подводящем канале Новочеркасской ГРЭС и в станице Старочеркасской. В настоящее время системы водоснабжения функционируют в обычном режиме, но обстановка остается напряженной.