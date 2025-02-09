Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске ввели режим повышенной готовности

Ростовская область, 9 февраля 2025. DON24.RU. В Новочеркасске ввели режим повышенной готовности из-за возможного отключения воды. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своем телеграм-канале.

«В городе введен режим повышенной готовности. Если воду все-таки придется отключить, котельные города продолжат работать на воде, привезенной из резервуаров другого района. Также обговорили с коллегами режим работы учебных заведений и других социальных учреждений в случае остановки водоснабжения», — написал Юрий Лысенко.

В данный момент власти принимают меры с целью увеличения уровня воды в местах водозабора — на подводящем канале Новочеркасской ГРЭС и в станице Старочеркасской. В настоящее время системы водоснабжения функционируют в обычном режиме, но обстановка остается напряженной.

«Готовимся к любому возможному развитию событий», — добавил глава администрации.

ЖКХ