В Новочеркасске ввели режим повышенной готовности

«В городе введен режим повышенной готовности. Если воду все-таки придется отключить, котельные города продолжат работать на воде, привезенной из резервуаров другого района. Также обговорили с коллегами режим работы учебных заведений и других социальных учреждений в случае остановки водоснабжения», — написал Юрий Лысенко.
В данный момент власти принимают меры с целью увеличения уровня воды в местах водозабора — на подводящем канале Новочеркасской ГРЭС и в станице Старочеркасской. В настоящее время системы водоснабжения функционируют в обычном режиме, но обстановка остается напряженной.
«Готовимся к любому возможному развитию событий», — добавил глава администрации.