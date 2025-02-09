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Мультфильм «Беловежская пуща» с ИИ за одни выходные увидели 11 тысяч зрителей

Белорусский мультфильм, созданный при помощи ИИ, за одни выходные посмотрели почти 11 тысяч зрителей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в прокате идет первый в мире отечественный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта. Уникальный белорусский мультфильм только за первые выходные в прокате в Беларуси посмотрели 10 тысяч 645 зрителей, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Белорусский мультфильм, созданный с использованием ИИ, идет более чем в 80 кинотеатрах страны. Продолжительность мультфильма — 55 минут, в минском кинотеатре «Ракета» билет на него стоит 11 белорусских рублей. В регионах на мультфильм можно сходить дешевле. Например, в Барановичах в кинотеатре «Октябрь» билет стоит 6 белрублей.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси создали первый в мире мультфильм при помощи искусственного интеллекта.

Между тем под Чашниками начнут выпускать рыбные консервы из пресной и морской рыбы.