Мультфильм «Беловежская пуща» с ИИ за одни выходные увидели 11 тысяч зрителей

Белорусский мультфильм, созданный с использованием ИИ, идет более чем в 80 кинотеатрах страны. Продолжительность мультфильма — 55 минут, в минском кинотеатре «Ракета» билет на него стоит 11 белорусских рублей. В регионах на мультфильм можно сходить дешевле. Например, в Барановичах в кинотеатре «Октябрь» билет стоит 6 белрублей.